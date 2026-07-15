У "Ростеха" снижается чистая прибыль, несмотря на рост выручки - Чемезов

У "Ростеха" растет выручка, но при этом снижается чистая прибыль, об этом заявил глава госкорпорации Сергей Чемезов на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным. По словам Чемезова, основная часть выручки к компании приходится на второе полугодие из-за завершения в этот период контрактов как по гособоронзаказу, так и по гражданским проектам.

"К сожалению, у нас снижается чистая прибыль, несмотря на то что выручка растёт. В 2025-м по сравнению с 2024 годом выручка выросла на 25%, а чистая прибыль снизилась на 42% и составила всего 76,4 млрд. То есть своих денег, к сожалению, у нас не так много, для того чтобы запускать какие‑то инвестиционные проекты. Тем не менее у нас растёт и выручка от гражданской продукции. В целом мы планируем, что по году она вырастет по сравнению с 2025 годом примерно на 20%", - сообщил Чемезов.

По его словам, средняя зарплата в "Ростехе" сейчас составляет порядка 130 тыс. руб.