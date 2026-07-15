В МИД Китая раскритиковали законопроект Грэма* о санкциях против России

Китай сообщил, что выступает против американского законопроекта о санкциях в отношении крупнейших покупателей российских нефти и газа.

Эти меры не имеют оснований в международном праве и не санкционированы Советом Безопасности ООН, заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь

По его словам, Пекин примет все необходимые меры для защиты законных прав и интересов китайских компаний, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп поддержит законопроект об усилении санкций против России, подготовленный при участии сенатора Линдси Грэма*, скончавшегося 11 июля. Документ изначально предполагал введение пошлин в 500% в отношении стран, закупающих у РФ нефть, газ, уголь и уран. По данным Reuters, в обновленном варианте законопроекта размер пошлин снижен до 100% для пяти основных покупателей.

* внесен в российский перечень террористов и экстремистов