В школах растет число случаев травли - доклад детского омбудсмена

В 2025 году произошло увеличение числа случаев травли в образовательных организациях. Об этом говорится в докладе уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

Количество таких случаев и процент роста не приводятся; сообщается о том, что он "незначительный". Но поскольку травля является массовой проблемой, это число должно быть велико. Львова-Белова рекомендовала Правительству нормативно закрепить понятие травли и разработать систему учета случаев травли в школах, а Министерству просвещения – составить критерии, оценивающие эффективность служб примирения.

Формально все дети защищены от унижения и посягательства на честь и достоинство, но фактически травля стала бичом школы. Ранее детский обмудсмен сообщила, что 52% подростков сталкивались с травлей в школе.

Подавляющее большинство россиян (около 80%) уверены, что травля в школе - серьезная проблема, которая требует обязательного разбирательства и помощи пострадавшему ребенку. Генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов считает, что причины травли детей коренятся в нездоровых взаимоотношениях между школьниками. Но они являются проекцией отношений между взрослыми и состояния общества.