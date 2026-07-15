В свердловском поселке на три месяца закрыли газонаполнительную станцию, угрожающую людям

Свердловский областной суд на 90 суток приостановил деятельность газонаполнительной станции ООО "Октан-К" в поселке Монетный. Как сообщили в пресс-службе суда, из-за многочисленных грубых нарушений промышленной безопасности станция создавала реальную угрозу жизни местных жителей и окружающей среде.

Егоршинская транспортная прокуратура и уральское управление Ростехнадзора провели проверку в феврале-марте текущего года. В ходе нее было установлено, что на территории одной из промзон эксплуатировался подземный резервуар для сжиженных углеводородных газов (СУГ), который обеспечивал подачу топлива в котельную. При этом, оборудование не было зарегистрировано в государственном реестре опасных производственных объектов. Более того, отсутствовали проектная и исполнительная документации на сливо-наливную эстакаду, газопроводы и насосный блок.

Были возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 и 3 ст. 9.1 КоАП РФ "Нарушение требований промышленной безопасности".

Специалист Ростехнадзора вынес постановление о наказании ООО "Октан-К" в виде административного приостановления деятельности на срок 90 суток. Ленинский районный суд поддержал решение.