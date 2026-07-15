15 Июля 2026
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Фото: Накануне.RU

Авито разрешил подросткам подтверждать личность через Госуслуги

Компания Авито открыла новые возможности для пользователей старше 14 лет. Теперь подростки могут официально подтверждать подлинность своих аккаунтов с помощью портала "Госуслуги". Раньше этот сервис был доступен только взрослым людям. После такой проверки в профиле появляются специальные отметки о подтверждении документов. Эти значки показывают другим участникам сделок, что они общаются с реальным человеком, а не с программой-ботом, пишет РИА Новости.

Разработчики внедрили это обновление вместе с Минцифры. Эксперимент по связи платформы с государственным порталом идет еще с 2022 года, но именно сейчас компания расширила возрастные границы. Кроме верификации, сервис запустил полезную функцию "Позвать взрослого". Она помогает, когда система безопасности временно блокирует аккаунт из-за подозрений на взлом или странную активность. Раньше дети до 18 лет не могли сами вернуть доступ к своей странице, но теперь правила изменились.

В новой схеме подросток указывает данные родителя или совершеннолетнего родственника. Взрослый подтверждает личность ребенка, при этом система не дает ему читать чужие переписки или управлять чужим профилем. Директор департамента по безопасности Авито Наталья Юматова пояснила, что компания хочет сделать первые сделки молодежи максимально защищенными. По ее словам, теперь молодым людям проще доказать свою честность и восстановить работу в приложении, не дожидаясь совершеннолетия.

Ранее Минцифры предлагает создать на базе "Госуслуг" единый сервис, где россияне смогут в одном месте давать и отзывать разрешения на использование своих личных данных компаниями. Согласно новым правилам, бизнес сможет запрашивать такую информацию только в строго определенных законом случаях, при этом все выданные согласия организации будут обязаны передавать на госпортал. 

Теги: авито, госуслуги, проверка


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