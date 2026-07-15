Сбой произошел в работе Т-Банка

Сбой произошел в работе Т-Банка и его сервисов, таких, как Т-Инвестиции. При попытке открыть приложение банка появляется предупреждение о том, что некоторые сервисы могут быть недоступны, команда сейчас работает над решением проблемы.

Согласно данным сайта регистрации сбоев Detector404.ru, пользователи жалуются на то, что у Т-Банка не открывается сайт или приложение, не удается провести платежи и переводы. Половина жалоб поступает от пользователей устройств на операционной системе iOS.