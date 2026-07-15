Глава Югры поблагодарил ФСБ за предотвращение теракта в Нягани

Губернатор Югры Руслан Кухарук поблагодарил сотрудников ФСБ за предотвращение подрыва нефтяного предприятия в Нягани.

"Благодарю сотрудников ФСБ за оперативность и высокий уровень профессиональной подготовки", - написал Кухарук в своём telegram-канале.

Он призвал югорчан проявлять бдительность и сообщать о подозрительных лицах, их поведении в правоохранительные органы.

"Прошу с пониманием относиться к проводимым мероприятиям по досмотру транспортных средств на дорогах округа: это необходимо для обеспечения безопасности и предотвращения терактов", - написал губернатор.

Нападение планировал россиянин по заданию спецслужб Украины. Действуя по указанию куратора, он изъял из схрона самодельное взрывное устройство (СВУ). Использовать его он собирался на одном из предприятий нефтяной промышленности в Нягани.

Предполагаемый подрывник был задержан сотрудниками ФСБ России в районе схрона. Изъято СВУ, состоящее из взрывчатки иностранного производства массой 1,5 кг, электродетонатора и таймера-замедлителя, а также мобильные телефоны, содержащие переписку с куратором. Злоумышленнику грозит солидный срок.