15 Июля 2026
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
Фото: vk.com/duma_nv

Депутаты Думы Нижневартовска мониторят благоустройство пешеходной зоны в 7 микрорайоне по просьбе жителей

"За минувшие недели июня подрядчик уже сделал разметку, совместно с УКСом определил границы будущей пешеходной зоны, места установки лавочек и фонарей. Они, кстати, будут в том же стиле, как и на предыдущей части тротуара, которая напротив МТС и рынка. Таким образом, получится цельный симметричный участок тротуарной зоны от перекрестка Нефтяников до Дзержинского по чётной стороне Интернациональной", - сообщил на в соцсетях депутат Думы Нижневартовска, член партии "Единая Россия" Александр Мухин.

(2026)|Фото: vk.com/duma_nv

Необходимо напомнить, что по просьбам жителей 7 микрорайона строители уже демонтировали старые бетонные основания возле остановки общественного транспорта Сбербанк. А также укрепили и дополнительно залили площадку, на которой жители ожидают автобусы. Помимо этого на всем протяжении новой тротуарной зоны уже засыпан песок и щебень. Остались работы по укладке асфальта.

Народные избранники Нижневартовска считают эти работы очень важными и долгожданными для вартовчан, так как со времён основания города в данной местности никогда не было тротуара. Жители перемещались по натоптанным тропинкам.

(2026)|Фото :vk.com/duma_nv

Вопрос асфальтирования стал реальным с ростом популярности инициативного бюджетирования.

"Задумали народную идею, обратились к нам, депутатам, за поддержкой, вместе сверстали проект, учитывая пожелания горожан и, конечно же, ресурсников. Ну и вот уже виден результат совместной работы - казавшиеся нереальными мечты о тротуаре сбываются!", - отметил депутат Александр Мухин.

(2026)|Фото:vk.com/duma_nv

Он также сообщил, что на днях по строящейся тротуарной зоне был совершен рабочий выезд с представителями инициативной группы жителей 7 микрорайона и подрядчиком. В ходе осмотра было отмечено, что тротуар очень близко к дороге, но, как пояснили в Управлении капитального строительства, перенести пешеходное полотно дальше не позволяют многочисленные подземные коммуникации.

Также депутатам Думы Нижневартовска поступил вопрос от жителей о старом ивняке, который не только сильно разросся в этой местности и портит вид территории, но и представляет опасность для жителей и автотранспорта.

"В ходе встречи поступило предложение в июле провести совместный обход данной локации с активными жителями ближайших домов и представителями управления природопользования и экологии. Люди хотят здоровые, красивые деревья и современные парковки, эти желания вполне соответствуют нынешним реалиям. А пока с нетерпением ждём асфальтирования нового тротуара и, конечно же, установки полюбившихся фонарей с сердечками. Ведь «Нижневартовск - это по любви»!", - напомнил депутат Александр Мухин.

Теги: дума нижневартовска, депутаты, инициативное бюджетирование, тротуар , 7 микрорайон


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