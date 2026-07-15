В Среднеуральске ребенок погиб, выпав из окна на глазах у своей матери

В Среднеуральске ребенок выпал из окна и погиб. Мать не успела его спасти.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, инцидент произошел днем 14 июля: из окна квартиры на пятом этаже общежития по улице Ленина выпала 2-летняя девочка. В результате падения ребенок скончался.

Как рассказал руководитель пресс-службы свердловского Главка МВД Валерий Горелых, полицейские установили, что женщина вместе с дочкой были дома в общежитии и ребенок попросил попить.

"Мать пошла на общую кухню за водой, а когда вернулась, то увидела, что девочка летит вниз. Но схватить и, тем самым, спасти ее, уже не успела. Пострадавшая погибла до приезда скорой медицинской помощи от несовместимых с жизнью травм. Семья, в которой произошла трагедия, неполная, воспитанием занималась мать. В феврале 2026 года она привлекалась полицией к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ (Ненадлежащее воспитание собственного ребенка)", - отметил полковник Горелых.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности). Проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели. Назначена экспертиза, истребуется характеризующий материал в отношении данной семьи.

Недавно похожий инцидент произошел в Красноуфимске: из окна квартиры на третьем этаже выпал годовалый мальчик.