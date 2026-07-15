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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Митрополит Евгений обвинил грешников и интернет в природных катаклизмах

В природных катаклизмах, которые обрушились на весь мир, в том числе и на Свердловску область, виноваты грешники и интернет. Об этом заявил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений. По его словам, когда "человек грешит — страдает вся природа".

"Особенно в эпоху интернета говорят: "А грешите вот так", — и люди начинают грешить вот так. А если говорят: живите как хотите — люди поступают так, как хотят. Если раньше локально были какие-то катаклизмы, то сегодня это происходит глобально: Европа сгорает от жары, мы залиты водой. Если вы останетесь такими, как вы есть, то все вокруг вас либо от солнца, от воды, от ветра будет страдать, либо будет страдать от разрывов снарядов и от пролития крови, которое происходило 2000 лет назад, 100 лет назад и происходит сейчас", — передает слова владыки ОТВ.

Он добавил, что людям нужно покаяться и измениться, чтобы не допустить других катаклизмов, а также военных конфликтов и пролития крови. Сделать это можно во время "Царских дней", "поговорив с Богом". У него же митрополит призвал спросить и про бензин и победу на СВО, а также попросить разрешить насущные проблемы.

"У каждого человека сегодня много вопросов: а когда будет победа? Как сделать так, чтобы наступил мир? Что будет с моими родными, кто сейчас там за ленточкой? А что будет с нашими детьми в этой непростой социальной обстановке? А когда будет много бензина? Пытаться искать ответы на эти вопросы рационально у меня не получается. Я приду в "Царские дни", чтобы задать эти вопросы живому Богу. Чтобы он не просто проинформировал, а поучаствовал в решении, чтобы оно было принято моим сердцем, близкими, народом", — добавил владыка.

Напомним, что "Царские дни" проходят в Свердловской области с 11 по 21 июля.

Теги: митрополит Евгений, СВО, Царские дни, бензин, катаклизм, интернет


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