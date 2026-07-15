В Югре предотвращён подрыв нефтяного предприятия

Предотвращён подрыв нефтяного предприятия в Нягани (ХМАО). Нападение пресекли сотрудники ФСБ.

Нападение планировал россиянин по заданию спецслужб Украины. Действуя по указанию куратора, он изъял из схрона самодельное взрывное устройство (СВУ). Использовать его он собирался на одном из предприятий нефтяной промышленности в Нягани.

Предполагаемый подрывник был задержан сотрудниками ФСБ России в районе схрона. Изъято СВУ, состоящее из взрывчатки иностранного производства массой 1,5 кг, электродетонатора и таймера-замедлителя, а также мобильные телефоны, содержащие переписку с куратором. Злоумышленнику грозит солидный срок, сообщает центр общественных связей ФСБ.