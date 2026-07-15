ФК "Урал" об уходе Иванова с поста президента: "Он принимает участие в жизни клуба"

В футбольном клубе "Урал" впервые прокомментировали перестановки в руководстве команды.

Напомним, недавно Григорий Иванов, с 2003 года занимавший пост президента "Урала", покинул его и стал заместителем председателя совета директоров клуба. Должность президента команды была упразднена, а директором ФК "Урал" назначен Роман Орещук.

На сегодняшней пресс-конференции в Екатеринбурге Орещук не смог объяснить, почему было принято решение об упразднении должности президента.

"Это решение попечителей, спонсоров и владельцев клуба. В клубе он (Иванов, - прим. ред.) остался. Он так же принимает участие в жизни клуба. Он, как говорится, "над схваткой". А оперативной деятельностью занимаюсь я", - рассказал Роман Орещук, отвечая на вопрос Накануне.RU.

Напомним, также сегодня в футбольном клубе "Урал" прокомментировали ситуацию с уходом полузащитника Юрия Железнова. А главный тренер Сергей Юран высказался о неудачном старте команды в новом сезоне и попросил прощения у болельщиков.