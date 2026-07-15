15 Июля 2026
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Фото: Накануне.RU

Пенсионный возраст в России может вырасти еще на пять лет

Экономист Александр Разуваев считает, что в будущем власти снова поднимут планку выхода на пенсию. В интервью изданию эксперт предположил, что мужчины и женщины начнут получать выплаты на пять лет позже нынешнего срока. Главной причиной таких перемен специалист называет плохую демографию: в стране становится все меньше работающих людей, которые содержат пенсионеров своими налогами, пишут Краснодарские известия.

Разуваев привел конкретные цифры для сравнения. В советское время один пенсионер опирался на помощь восьми работающих граждан, а сегодня их осталось всего двое. В дальнейшем ситуация будет только ухудшаться, что создаст огромную нагрузку на бюджет. По мнению экономиста, чиновники объяснят новое повышение возраста тем, что люди стали жить дольше. Однако на деле государству просто станет слишком сложно выплачивать пенсии из-за нехватки молодых кадров на рынке труда.

Ранее Минтруд и Минфин официально опровергли слухи о новом повышении пенсионного возраста, ответив на запрос депутата Михаила Делягина. Власти заявили, что правительство не планирует менять текущие правила ни до 2028 года, ни в более долгой перспективе. 

Теги: пенсии, выплаты, возраст


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