15 Июля 2026
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Общество Хабаровский край
Фото: khv27.ru

Сергей Кравчук посетил «Дальтрансуголь» и встретился с сотрудниками предприятия

В ходе рабочего визита в Ванинский муниципальный район председатель ассоциации «Совет муниципальных образований Хабаровского края» мэр Хабаровска Сергей Кравчук, по приглашению руководства АО «Дальтрансуголь» (Порт «Остерра»), посетил предприятие.

АО «Дальтрансуголь» – бюджетообразующее предприятие района, оно занимается перевалкой, транспортировкой и логистикой угля. Численность сотрудников насчитывает порядка 700 человек. Грузооборот за 2025 год составил 19 600,0 тысяч тонн угля, что выше уровня 2024 года на 35,21%.

(2026)|Фото: khv27.ru

Компания приняла меры по ликвидации угольной пыли на прилегающей территории. На всех этапах перевалки угля в работе предприятия внедрены передовые технологии пылеподавления с эффективностью до 99,3 %: орошение на вагоноопрокидывателях, стакерах-реклаймерах, судопогрузочных машинах и конвейерах, системы аспирации, брикетирования, а также мобильные пылеподавляющие установки – пушки, пылесосы, снегогенераторы. Кроме того, на промышленных площадках и в посёлке Токи функционируют станции мониторинга качества атмосферного воздуха.

«Борьба с пылеобразованием ведется нами на системной основе в круглосуточном режиме", – отметил заместитель начальника производственно-перегрузочного комплекса Алексей Терентьев. 

(2026)|Фото: khv27.ru

«Дальтрансуголь» не только участвует в социально-экономическом развитии района, но и сохраняет экологическую среду, – подчеркнул Сергей Кравчук. – Я лично присутствовал при разгрузке вагона, и угольной пыли нет вообще, так как применяется орошение, сбор пыли и формирование брикетов. Жалобы местных жителей перестали поступать, поэтому с уверенностью могу сказать, что предприятие успешно справилось с проблемой».

После экскурсии председатель ассоциации пообщался с работниками организации. Один из самых наболевших вопросов от жителей был про дефицит топлива.

«Сложности с топливом возникли в связи с ремонтом на наших НПЗ, особенно на Комсомольском заводе, который обеспечивает весь регион. Такие работы проводятся каждый год. Я прошу жителей набраться терпения: ситуация временная, и скоро поставки придут в норму», – рассказал о текущей ситуации с поставками на районы Сергей Кравчук.

(2026)|Фото: khv27.ru

Также были вопросы, касающиеся расселения ветхого жилья. К руководителю ассоциации с личной просьбой обратилась работница компании Ирина Курныкина: дом, в котором она проживает, на протяжении многих лет не могут признать аварийным. Сергей Кравчук сообщил, что возьмёт на контроль ситуацию жительницы, и совместно с главой района они найдут её решение.

Теги: сергей кравчук, мэр хабаровска, ассоциация совет муниципальных образований Хабаровского края


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