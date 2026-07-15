В Забайкалье QR-коды для АЗС выдают только через мессенджер "Макс"

Власти Забайкальского края начали тестировать внедрение QR-кодов, чтобы создать систему электронной очереди на АЗС. При этом получить коды водители смогут только через мессенджер "Макс". Об этом сообщили в краевом министерстве ЖКХ.

"Это удобно, ведь позволяет избавиться от лишней регистрации на сторонних ресурсах", - говорится в заявлении ведомства в "Максе".

Также предполагается, что это поможет избежать перепродажи QR-кодов, так как все разрешения на заправку привязываются к учетной записи в мессенджере.

О планах ввести электронную очередь на АЗС губернатор Забайкалья Александр Осипов сообщил в начале июля. В ходе проверки заправок в Чите глава региона увидел, что люди стоят в очередях сутками, причем многие ждут бензин вместе с детьми. Осипов уверен, что цифровая очередь уберет хаос.

С 25 июня в Забайкалье действует режим повышенной готовности из-за ситуации на топливном рынке. Сейчас заправки в первую очередь обеспечивают бензином экстренные службы: скорую помощь, пожарных, МЧС и полицию. Для обычных жителей власти ввели ограничение - один человек может купить не более 15 литров бензина в сутки.