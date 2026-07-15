Столицу сибирской золотодобычи Бодайбо отрезало от автомобильного сообщения

Столицу сибирской золотодобычи – город Бодайбо в Иркутской области – отрезало от автомобильного сообщения с "большой землей". Все объездные дороги размыты, основная трасса – через Бурятию – тоже закрыта, затоплена дорога "Северобайкальск – Таксимо". Также из-за подъёма реки Витим перестал работать паром в районе посёлка Мамакан, передает издание "Бодайбо сити".

В апреле этого года в Бодайбо из-за паводка были проблемы и с авиасообщением. Тогда в городе с населением 10 тыс. человек размыло взлетную полосу единственного аэропорта.

Численность населения Бодайбо составляет около 10 тыс. человек, значительная часть работников золотодобывающих компаний города – вахтовики. Расстояние до Иркутска по прямой составляет порядка 900 км, но поездка на автомобиле – в зависимости от маршрута – составит не меньше 1,5 тыс. км.