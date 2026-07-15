"Никого упрашивать не собираемся": Юран высказался об уходе Железнова из "Урала"

В футбольном клубе "Урал" прокомментировали ситуацию с уходом полузащитника Юрия Железнова, по итогам прошлого сезона признанного болельщиками и экспертами одним из лучших игроков команды.

В этот понедельник уральцы стартовали в чемпионате Первой лиги с домашнего поражения от московского "Торпедо". Железнов, считавшийся игроком основного состава, даже не попал в заявку на матч. Перед этим появлялись слухи о его скором переходе в тольяттинский "Акрон", выступающий в Российской Премьер-лиге.

Как рассказал на сегодняшней пресс-конференции в Екатеринбурге главный тренер "Урала" Сергей Юран, ситуация развивалась следующим образом.

"Когда мы проводили первый сбор, вообще никаких не было намеков от Юры. Он наигрывался, играл все контрольные матчи в стартовом составе. И после окончания второго сбора Юра подошел и сказал: "Сергей Николаевич, я хочу покинуть команду, у меня есть предложение в РПЛ от "Акрона". Я говорю: "Юра, ну здорово, но я рассчитываю, и клуб рассчитывает, у нас стоит задача". Он: "Нет, я принял решение и хочу играть в РПЛ". В этой ситуации никогда умолять и уговаривать игрока я не буду. Если он не хочет оставаться здесь – он не помощник", - заявил Юран, отвечая на вопрос Накануне.RU.

По словам тренера, отпустить Железнова было его решением.

"Я обратился к руководству и говорю: если игрок не хочет, что нам делать – связывать что ли, упрашивать? Никого упрашивать не собираемся. Считаю, что незаменимых футболистов нет. Для меня четыре футболиста, которые незаменимы за всю историю футбола: это Пеле, Марадона, Роналду и Месси. Все. Остальное – ничего страшного. Железнов покидает команду. Будут другие футболисты, и ничто не повлияет на решение задачи", - заверил специалист.

Также ситуацию с уходом полузащитника прокомментировал директор ФК "Урал" Роман Орещук.

"Юре был предложен новый контракт, потому что мы понимаем, что до окончания контракта осталось 10 месяцев. Он категорически сказал: "Я ничего подписывать не буду и играть не буду". Перед игрой (с "Торпедо", - прим. ред.) в раздевалке я еще раз с ним пообщался и сказал: "Юр, давай сделаем так. Мы все прекрасно понимаем, но у нас завтра важная игра. Если не хочешь играть в основном составе – садись на лавку и по возможности выйди, помоги команде, и послезавтра мы тебя отпустим. Уезжай с богом". На что он сказал: "Моя голова уже забита другой командой. Мои мысли в другом месте. Я боюсь получить травму. Я не хочу потерять одну майку" – есть такое выражение, что больше чем в двух командах футболист не может за сезон играть. Короче, категорически отказался", - рассказал Орещук.

Он признался, что "Урал" очень хотел сохранить Железнова в составе.

Напомним, что в 2022 году болельщики "Урала" признали гол Юрия Железнова в ворота петербургского "Зенита" лучшим в сезоне.