Шмыгаль стал и.о. премьер-министра Украины

Верховная рада проголосовала за отставку премьер-министра Украины Юлии Свириденко, которая пробыла на своем посту ровно год. Это означает и отставку всего правительства.

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Исполняющим обязанности премьера стал Денис Шмыгаль, который уже был премьером в 2020-2025 гг. Прочие министры остаются на свои постах как и.о.

В то же время может появиться и новый премьер вместо Шмыгаля. Так, глава "Нафтогаза" Сергей Корецкий уже назначает официальные встречи с фракциями как единственный кандидат на пост премьер-министра, заявил депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов). Он называется как наиболее вероятный новый премьер.

Голосование Рады по новому премьеру ожидается в ближайшие дни.