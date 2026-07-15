ТМК начала поставки теплоизолированных подогреваемых тройников для трубопроводов на Севере

Трубная металлургическая компания (ТМК) продолжает внедрять инновации в области трубопроводного строительства, представив новое решение для эксплуатации в суровых климатических условиях Севера. Компания начала поставки теплоизолированных подогреваемых тройников, которые предназначены для обеспечения надёжной работы трубопроводов в экстремальных температурных условиях.

Как сообщает пресс-служба ТМК, новые штампосварные тройники большого диаметра произведены в кооперации челябинских предприятий ТМК: завода ТМК Стальные Технологии и трубоэлектросварочного цеха (ТЭСЦ) №6 ТМК Трубопроводные решения (ТМК ТР), филиала ТМК.

Тройники имеют равнопроходную конструкцию и диаметр 1 420 мм. Одной из ключевых особенностей является наличие трубок для индуктивно-резистивных греющих кабелей. Эти кабели необходимы для подогрева транспортируемых веществ, что особенно важно в регионах, где температура может опускаться до критически низких значений. Подогрев позволяет избежать замерзания и обеспечивает непрерывность процесса транспортировки.