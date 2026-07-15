Bloomberg: Переработка нефти в России снизилась до 20-летнего минимума

В России объем переработки нефти снизился до минимального значения более чем за 21 год, считают аналитики EA Analytics, на их данные ссылается Bloomberg.

Так, сообщается, что средняя производительность переработки нефти за последний месяц составила 3,91 млн баррелей в сутки – это минимум с марта 2005 года и более чем на 1,4 млн баррелей ниже среднего показателя за тот же период 2025 года.

Ранее Международное энергетическое агентство (МЭА) опубликовало отчет, в котором говорится, что атаки беспилотников могли затронуть более половины российских нефтеперерабатывающих мощностей с начала мая. По оценкам МЭА, в июне российские НПЗ перерабатывали около 3,8 млн баррелей нефти в сутки, что на 1,6 млн меньше, чем годом ранее.