Киев закупит китайские компоненты для БПЛА на средства ЕС

Украина закупит китайские компоненты для дронов на деньги ЕС. Об этом пишет Financial Times.

Принцип предоставления кредита был "Покупать европейское". Но это исключение свидетельствует о проблемах в военно-промышленном производстве ЕС, а также зависимости от Китая, считает издание. Сумма контракта составит 6 млрд евро.

Тем временем огромной угрозой могут стать беспилотники, которые вскоре начнет массово поставлять Киеву Тайвань, заявил директор АНО "Институт изучения современного Китая" Николай Вавилов.

"Тайвань становится главной базы по созданию и экспорту беспилотников на Украину. К концу 2026 года - вслушайтесь в эту цифру! - Тайвань может поставить до миллиона единиц. Это огромное количество, которое с прошлого года увеличилось в 400 раз! Идет огромная работа по противодействию наступлению российских войск. Все это произошло в очень коротки сроки и связано с тем, что Китай перестал поставлять комплектующие в Европу, Японию", - расказал эксперт.

Он отмечает, что Украина предприняла решительные шаги по налаживанию связей с Тайванем. В августе 2025 года туда прибыла официальная делегация из Киева. Позже побывали и другие делегации с Украины. А в мае 2026 года украинская ассоциация беспилотников начала активно работать с тайваньскими производителями. Возможно, что анонсированные траты на китайские комплектующие означают закупку беспилотников у Тайваня.