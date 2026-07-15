ФАС возбудила дело в отношении группы "Русал" из-за внутренних цен на алюминий

Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении группы "Русал" из-за неисполнения предупреждения о корректировке цен на алюминий. ФАС требовала исключить из договоров на поставку алюминия положения, из-за которых цены для российских потребителей превышали экспортные, передает "Коммерсант". Речь идет о включении в цену для внутрироссийского потребителя премии, основанной на европейском показателе, тогда как основным экспортным рынком для компании сейчас стала Азия.

В ФАС сообщили, что "Русал" дважды просил продлить срок исполнения предупреждения (впервые компания получила предупреждение в марте 2026 года), но так и не выполнил требования антимонопольщиков.

Теперь, если в ходе расследования нарушения подтвердятся, на "Русал" могут наложить оборотный штраф. Между тем, в конце июня в Арбитражный суд Москвы поступил иск "Русала" к ФАС.