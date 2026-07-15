В Воронеже при падении обломков БПЛА пострадал мужчина

Мужчина получил ранения в результате падения обломков БПЛА в пригороде Воронежа, он находится в больнице.

"Минувшей ночью дежурными силами ПВО в пригороде Воронежа был обнаружен и уничтожен беспилотный летательный аппарат", - сообщил губернатор области Александр Гусев в Telegram-канале.

По его словам, исходя из оперативной обстановки, режим опасности атаки БПЛА в регионе не объявлялся.

В результате атаки повреждены три частных дома. Также выбиты стекла в одном нежилом здании.

Всего за ночь, по данным Минобороны, средства ПВО сбили 93 украинских беспилотника над российскими регионами. Дроны были уничтожены над Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и над акваториями Азовского и Черного морей.