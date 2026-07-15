Минцифры заставит банки и операторов возвращать деньги жертвам мошенников

Министерство цифрового развития подготовило проект постановления, который меняет правила игры для жертв телефонного обмана. Теперь граждане смогут вернуть свои деньги через понятную процедуру. Сначала пострадавший должен подать заявление в свой банк и объяснить, что он перевел средства под влиянием преступников. После этого банк обязан проверить, выполнял ли он все требования закона и мог ли остановить подозрительную операцию вовремя. Если банк докажет свою правоту, он передает обращение оператору связи для дальнейшего разбирательства, пишет ТАСС.

На следующем этапе оператор связи проводит собственную проверку. Компания выплатит компенсацию, если ее системы безопасности допустили ошибку и пропустили звонок с подозрительного номера. Министерство установило конкретные сроки для возврата средств: банк или оператор должны перечислить деньги в течение 30 дней. Если мошенники вывели средства за границу, срок выплаты увеличивается до 60 дней. При этом любая сторона спора может оспорить итоговое решение, если не согласна с результатами проверки. Новые правила должны повысить ответственность бизнеса за безопасность клиентов.

Ранее Минцифры разработало новые правила, которые позволят россиянам управлять разрешениями на использование их личной информации через личный кабинет «Госуслуг». Согласно поправкам, граждане смогут в одном месте видеть все выданные согласия, а также быстро отзывать их у любой компании.