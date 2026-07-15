В Ирбитском округе из-за поводков эвакуировали порядка 200 детей

В Ирбитском муниципальном округе из-за паводков в безопасную зону эвакуировано порядка 200 детей и несколько десятков взрослых. В их числе и люди с ограниченными возможностями здоровья. Об этом в своих соцсетях написал полномочный представитель президента России в УрФО Артем Жога.

По его словам, ситуация в населенных пунктах округа сложная. Затопленными оказались частные жилые дома, социально-реабилитационный центр, детский оздоровительный лагерь и другие объекты. Уже пятый день более 20 спасателей, среди которых сотрудники МЧС, неравнодушные уральцы и подразделение "РМК Поиск", с лодками, мотопомпами, беспилотниками и другим оборудованием эвакуируют людей.

"Важно, что, несмотря на обстоятельства, жители сохраняют спокойствие и позитивный настрой. Специалисты обеспечивают лодочную переправу, занимаются расчисткой русел рек, откачкой воды и ремонтом сетей. Все действия четко скоординированы с профильными ведомствами и органами власти; определены приоритетные направления", - написал Жога.

Он также выразил искреннюю благодарность аварийно-спасательному подразделению "РМК Поиск" за помощь.

Напомним, что вчера в Ирбите ввели режим ЧС. Как рассказал глава городского округа Николай Юдин, высота уровня воды в Нице достигла отметки 741 см, при том, что уровень воды высотой 740 см для Ирбита уже считается "опасным гидрологическим явлением".