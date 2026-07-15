Сургутянин сменил фамилию, чтобы не платить коллекторам

Житель Сургута сменил фамилию, чтобы избежать встречи с коллекторами.

В суд Сургута обратилось НАО "Первое клиентское бюро". Ответчиком был И.А. Полишко. Речь в документах шла о возврате долга в 130 тыс. руб. по кредиту. Истец сообщил, что ему стало известно о смерти должника. Он просил заменить умершего ответчика на его правопреемников, установленных судом наследников.

В суде выяснилось, что должник не умер, а сменил ФИО с Полишко И.А. на Окшилоп А.И. (фамилия наоборот, имя и отчество поменяны местами). В итоге суд заявление отклонил, потому что смена фамилии, имени и отчества – не повод для передачи долга наследникам. Определение вступило в законную силу, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции и управления судебного департамента в Югре.