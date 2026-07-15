ВС РФ снова нанесли удар по украинским портам

ВС РФ снова нанесли удары по украинским портам, которые используются ВСУ, сообщило Минобороны РФ.

Законными целями стали порты, которые участвуют в процессе транспортировки грузов для ВСУ, - Днепро-Бугский и Черноморск (Ильичевск). Там поражены четыре судна. А в портах Одессы и Черноморска поражены объекты портовой инфраструктуры, резервуары с ГСМ для ВСУ, цеха по производству и сборке БПЛА. Были применены высокоточное оружие воздушного базирования и ударные дроны.

Российские эксперты отмечают важность ударов по портам Одесской области. Россия наконец начала массовые удары по этим портам, чтобы отрезать Украину от Европы, считает военный журналист Александр Сладков. Отмечается, что это уменьшит способность транспортировать на Украину морем грузы военного назначения. Многие грузы идут по Дунаю, то есть по территории НАТО, но затем корабли приходят в порт Одессы или Черноморска. И России необходимо выбивать эти важные логистические узлы.

Блогер Юрий Подоляка обратил внимание, что накануне ВС РФ поразили два сухогруза, которые шли из Черноморска в Одессу. А число пораженных судов за трое предыдущих суток выросло до 11 (не считая нового удара). Он считает, что причина такого "исхода" судов в Одессу есть.

"Предположу, что они все, что им важно, стаскивают в порт Одессы, чтобы здесь попытаться организовать воздушное прикрытие собственных судов", - полагает эксперт.