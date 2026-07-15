У берегов Камчатки зафиксировали серию мощных подземных толчков

Камчатский филиал геофизической службы РАН сообщил о сильных землетрясениях в океане 15 июля. Сначала приборы отметили толчок магнитудой 6,0. Эпицентр этого события находился в 210 километрах от Петропавловска-Камчатского, а очаг залегал на глубине около 65 километров. Почти сразу ученые зафиксировали второй удар стихии магнитудой 5,7. Он произошел чуть ближе к берегу - в 206 километрах от города, но на большей глубине, которая составила 72 километра.

Специалисты исследовательского центра продолжили наблюдение и вскоре выявили еще два сейсмических события. Эти повторные толчки оказались слабее первых: их магнитуда составила 5,0 и 4,5. Несмотря на значительную силу основных ударов, большое расстояние от населенных пунктов и значительная глубина очагов помогли избежать серьезных последствий. Сейчас эксперты внимательно следят за ситуацией в акватории и анализируют данные о движении земной коры в этом районе.

Ранее вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес сообщила, что в результате сильного землетрясения ранения получили еще 2980 жителей. Трагедия произошла 24 июня, когда два мощных подземных толчка магнитудой до 7,5 разрушили или повредили более 250 строений по всей республике.