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Общество В России
Фото: Накануне.RU

Соловьев заявил, что на защиту НПЗ хватило бы части бюджета одного "очень известного" футбольного клуба

Телеведущий Владимир Соловьев выразил удивление отсутствию защиты у российских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) от атак беспилотников. В эфире своей программы он выразил мнение, что на эти необходимые меры хватило бы малой части бюджета одного "очень известного" футбольного клуба.

По подсчетам Соловьева, чтобы "закрыть" самый большой НПЗ в стране, потребуется около 2,5 млрд рублей. "Большие деньги? Ну, с чем сравнивать. Наверное, это очень большие деньги. Вопрос, с чем будем сравнивать. Например, с бюджетом футбольного клуба", - заявил пропагандист.

Соловьев заявил, что один "очень известный" футбольный клуб, принадлежащий одной "очень известной" вертикально интегрированной компании, не уложился в бюджет 2025 года, поэтому потратил на "футболеров" на 3 млрд рублей больше, чем было запланировано в их и без того "гигантском бюджете".

"Крупнейший НПЗ за эти деньги можно было бы обезопасить навсегда", - подчеркнул телеведущий.

Также, по словам Соловьева, министр спорта РФ Михаил Дегтярев в октябре прошлого года сообщил, что совокупные расходы на зарплаты и бонусы иностранным игрокам в Российской Премьер-Лиге достигли примерно 53 млрд рублей, около 70% этих денег ушло именно легионерам.

"На эти деньги можно было обезопасить все НПЗ в Российской Федерации", - заявил Соловьев.

Между тем, главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян на днях в эфире у Владимира Соловьева призвала не паниковать из-за топливного кризиса и заявила, что народ справлялся и с более тяжелыми временами, включая систему продуктовых карточек.

Теги: владимир соловьев, нпз, футболисты


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