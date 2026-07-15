ЕС закупил за полгода рекордную партию газа у "Ямал СПГ"

В первом полугодии 2026 года Евросоюз закупил рекордный объем сжиженного природного газа у "Ямал СПГ". Речь идет о 97% продукции заводского комплекса – 136 танкерных партий на сумму почти 6 млрд евро.

По информации Financial Times, ЕС на 18% нарастил закупки относительно первого полугодия 2025 года.

При этом сокращаются поставки "Ямал СПГ" в азиатский регион – снижение составило 74% в годовом выражении.

В ЕС крупнейшими импортерами российского СПГ стали Франция, Бельгия и Испания.