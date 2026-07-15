15 Июля 2026
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Фото: Накануне.RU

Скелет тираннозавра продали за 50 млн долларов

Аукционный дом Sotheby's провел историческую сделку и продал скелет тираннозавра по кличке Гас за 50 130 000 долларов. Эта сумма стала самой высокой ценой за всю историю подобных торгов. Изначально эксперты планировали получить за лот гораздо меньше - от 20 до 30 млн долларов, однако итоговая ставка превзошла все ожидания, пишет ТАСС.

Свое имя ящер получил в честь хозяина земли в Южной Дакоте, который обнаружил кости на своем участке в 2021 году. Этот хищник жил на нашей планете примерно 67 млн лет назад. Взрослая особь имела внушительные габариты: высота составляла 3,8 метра, а длина тела - 11,5 метра. Специалисты Sotheby's называют Гаса одним из самых полных скелетов тираннозавра, так как поисковая группа нашла 61% всех костей динозавра.

Изучение останков показало, что при жизни Гас был очень крупным и сильным зверем. Ученые также заметили на его скелете следы от укусов, которые оставили другие тираннозавры. Эта продажа побила прошлый рекорд 2022 года. Тогда финансист Кен Гриффин отдал 44,6 млн долларов за скелет стегозавра Апекса, но теперь титул самого дорогого ископаемого перешел к Гасу.

Ранее на аукционе Page Six фанаты и коллекционеры приобрели уникальные предметы из архива семьи Ростен, близких друзей кинодивы. Самым дорогим приобретением стал костюм от Christian Dior для медового месяца, который обошелся новому владельцу почти в 335 тысяч фунтов, а серьги из фильма "Зуд седьмого года" ушли за 288 тысяч. 

 

Теги: тиранозавр, аукцион, лот


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