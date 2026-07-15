США задумались о поставках нефти в обход Ормузского пролива

США ведут переговоры о восстановлении трубопровода Киркук - Банияс для транспортировки иракской нефти в Сирию с целью обойти Ормузский пролив и снизить зависимость от влияния Ирана, который перекрыл этот путь.

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Ка пишет Bloomberg, спецпосланник президента США Томас Баррак обсуждает проект с властями Ирака, Сирии и представителями Chevron. Рассматриваются и альтернативные маршруты через Иорданию или Турцию, но приоритет отдан восстановлению старой ветки. Она имеет протяженность 800 км, но давно не работает, еще со времени вторжения США в Ирак.

Сирийский порт Банияс, где расположен крупнейший в стране нефтеперерабатывающий завод, может стать важным центром приема иракской нефти и поставок ее в другие страны. Трудностью является то, что трубопровод идет через районы, где активны вооруженные формирования.

Накануне президент США Дональд Трамп принял премьера Ирака Али аз-Заиди и анонсировал новые масштабные нефтяные сделки в самое ближайшее время.

Как пишет Reuters, Ормузский пролив стал для Ирана "золотой картой", которая по своему масштабу сравнима с ядерным оружием. Так же считает заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Через Ормузский пролив проходило до 20% мировых поставок нефти. Накануне в проливе была зафиксирована наименьшая активность судоходства за последний месяц - за сутки прошло только четыре судна.