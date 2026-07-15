США и Россия продолжат вместе работать на МКС до 2030 года

"Роскосмос" и NASA будут совместно эксплуатировать Международную космическую станцию до 2030 года, сообщил глава российского космического агентства Дмитрий Баканов по итогам переговоров с коллегой из NASA Джаредом Айзекманом.

"Договорились о трех основных вещах. Первое - продление совместной работы МКС до 2030 года. Второе - мы, и Россия, и Штаты, создаем свои национальные орбитальные станции и договорились обмениваться техническими аспектами, чтобы в дальнейшем иметь возможность какой-то дополнительной координации после того, как завершится работа МКС", - цитирует Баканова "Интерфакс".

Айзекман добавил, что РФ и США обсуждают возможность введения единых общих стандартов для обеих национальных станций.