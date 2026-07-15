15 Июля 2026
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Политика За рубежом
Фото: Накануне.RU

США семь часов подряд обстреливали Иран

США семь часов подряд наносили удары по Ирану, поразив десятки военных объектов в прибрежных районах Ирана вблизи Ормузского пролива, заявило Центральное командование ВС США.
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В нанесении ударов были задействованы истребители, БПЛА и корабли. Они обстреливали высокоточным оружием иранские ракетные объекты, базы БПЛА, военно-морские силы и системы береговой охраны. Как и прежде, предлогом было снижение способности Ирана угрожать коммерческим и гражданским судам в Ормузском проливе. Массированный обстрел произошел четвертую ночь подряд.

Параллельно Корпус стражей исламской революции заявил о поражении главного центра подготовки и обеспечения армии США в порту Мина Абдулла в Кувейте. Будто бы он был сожжен и уничтожен. И пока США не прекратят свою агрессию, Иран будет продолжать наносить удары по американским объектам на Ближнем Востоке, а об открытии Ормузского пролива не может быть и речи. США и все другие страны должны принять тот факт, что проход по нему должен согласовываться с Ираном.

Также Иран провел новую волну атак дронами на авиабазу США "Аль-Азрак" в Иордании. В результате ударов были поражены места дислокации истребителей F-18 и крупные ангары с военной техникой. А в Бахрейне были поражены центр управления, склады, военное оборудование и топливные резервуары.

Накануне президент США Дональд Трамп уведомил конгресс о возобновлении боевых действий в Иране.

Теги: США, Иран, Ормузский пролив


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