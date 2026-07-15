Сборная Испании во второй раз в истории вышла в финал чемпионата мира по футболу

Сборная Испании стала первым финалистом чемпионата мира по футболу 2026 года.

В полуфинале испанцы победили сборную Франции. Матч на стадионе в Арлингтоне, США, завершился со счётом 2:0. Микель Оярсабаль на 22-й минуте отличился с пенальти, а Педро Порро на 58-й минуте закрепил успех.

Для Испании это второй в истории финал мирового первенства. В предыдущий раз, в 2010 году, они выиграли турнир впервые в своей истории.

Соперником по решающему матчу мундиаля станет победитель пары Аргентина и Англия.