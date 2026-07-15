В Екатеринбурге шесть автобусов изменят схему движения до конца лета

В Екатеринбурге сразу несколько автобусов изменят свою схему движения до конца лета. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

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Как пояснили в мэрии, изменения связаны с проведением строительно-монтажных работ на участке улиц Рябинина и Академика Парина. Они продлятся с 17 июля до 31 августа.

На это время будут изменены схемы движения шести автобусов. Так, №46, 51, 52 в оба направления пойдут по улицам: Вильгельма де Геннина – Академика Вавилова – Академика Ландау и далее по маршруту. Временно отменяются остановки "Школа №79", "Патрушиха", "Академика Ландау" и вводятся остановки "Вильгельма де Геннина" и "Академика Парина".

Автобус №55 в оба направления поедет по улицам: Вильгельма де Геннина – Академика Сахарова – Хрустальногорская и далее по маршруту. Временно отменяются остановки "Вильгельма де Геннина" (в обратном направлении "Академика Парина"), "Детский сад №43", "Патрушиха" и вводится остановка "Школа №79".

Автобусы №62 и 93 в оба направления пойдут по улицам: Академика Ландау – Академика Вавилова – Вильгельма де Геннина – Академика Сахарова – Рябинина, далее по маршруту. Временно отменяются остановочные пункты "Патрушиха", "Академика Ландау" и вводятся "Академика Парина", "Вильгельма де Геннина" и "Школа №79".

На время работ движение автотранспорта будет организовано по улицам Академика Сахарова – Вильгельма де Геннина – Академика Парина.

Напомним, что в Екатеринбурге до конца августа также закроют движение по двум улицам и одному переулку.