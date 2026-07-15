В Севастополе разрешили отпускать бензин в канистры по QR-коду

В Севастополе временно разрешили заправлять бензин в канистры по QR-коду на покупку топлива на АЗС. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

"Мы временно разрешили это, чтобы вы могли заправить домашние генераторы. Важно: с собой обязательно иметь оригинал СТС (паспорт машины). Номер в документах должен совпадать с номером в QR-коде. Можно залить часть в бак, а остаток - в канистру", - написал Развожаев в Telegram-канале.

Он уточнил, что лимит остается стандартным - 20 литров.

Ранее Развожаев назвал критерии отмены QR-кодов, по которым сейчас лимитировано отпускается бензин и дизель на заправках города. От такой практики можно будет отказаться, когда в городе накопится запас топлива на полмесяца. 30 июня губернатор сообщил, что в Севастополе ограничения на продажу топлива сохранятся еще примерно месяц. По его словам, продолжается работа по наращиванию объемов поставок.