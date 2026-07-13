За десять лет маткапитал обесценился почти на 40%

За минувшие десять лет жилищная покупательная способность маткапитала снизилась на 38%, хотя номинально за это время размер выплаты вырос вдвое. Но жилье за тот же период выросло в цене в 3,4 раза, пишут "Ведомости" на основе данных Росстата и Социального фонда России.

Если в 2016-м на 450 тыс. руб. материнского капитала можно было купить 8,4 кв. метра, то в 2026-м году на 960 тыс. руб. можно приобрести только 5,2 кв. метра жилья.

По данным статистики, в прошлом году маткапитал получили более 687 тыс. человек, из них 496 тыс. направили его на улучшение жилищных условий. Это минимальное значение за последние 15 лет. Всего с момента введения маткапитала в 2007 году маткапитал получили более 15,2 млн россиян, более 10 млн из них вложили эти средства в улучшение жилищных условий.