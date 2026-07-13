ГП требует изъять около 8 млн акций у родственников основателя "Русагро"

Генпрокуратура РФ в новом иске к основателю "Русагро" Вадиму Мошковичу требует изъять около 8 млн акций компании, принадлежащих его сестре и племяннику. Об этом ТАСС сообщил один из участников процесса.

"Согласно материалам иска, 5 млрд акций данного общества в случае удовлетворения иска уйдет к государству", - сказал он.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура подала в Хамовнический суд Москвы иск об изъятии движимого и недвижимого имущества к основателю компании "Русагро" Вадиму Мошковичу, его бывшей жене Наталье Быковской и бывшему гендиректору компании Максиму Басову.

В мае Хамовнический районный суд наложил обеспечительный арест на 470 млн обыкновенных акций холдинга "Русагро". Под арест также попали денежные средства и недвижимость, принадлежащие основателю компании Вадиму Мошковичу, его родственникам и бывшему генеральному директору Максиму Басову. Генпрокуратура настаивает, что активы приобретены с нарушением антикоррупционного законодательства, и требует взыскать в казну сумму свыше 14 млрд рублей.