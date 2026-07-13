В Омске наказали жителей за публикацию видео атаки дронов на НПЗ

Полиция и ФСБ привлекли к административной ответственности нескольких жителей Омска. Эти люди выложили в социальные сети и мессенджеры фотографии и видеозаписи атаки беспилотников на местный нефтеперерабатывающий завод. Силовики быстро установили личности всех авторов публикаций. Представитель УФСБ России по Омской области Ирина Руснак пояснила, что в регионе действует запрет антитеррористической комиссии на распространение любой информации о работе дронов и последствиях их ударов, пишет РГ.

Сотрудники ФСБ подчеркнули, что украинские террористы могут использовать эти кадры для корректировки своих следующих атак. Кроме того, подобные ролики помогают противнику нагнетать панику среди населения. Специалисты ведомства внимательно следят за интернетом, чтобы пресекать утечку данных, которые раскрывают результаты прилетов или работу систем защиты.

Силовики также напомнили гражданам о серьезных последствиях за передачу информации иностранной стороне. Если действия человека наносят ущерб безопасности России, следователи могут завести дело о государственной измене. По этой статье нарушителям грозит суровое наказание - до 20 лет лишения свободы. Власти призывают жителей не публиковать кадры с беспилотниками, чтобы не помогать врагу наводить удары.

Ранее сотрудники ФСБ предотвратили масштабную атаку украинских спецслужб на военные аэродромы в Амурской и Челябинской областях. Диверсанты планировали использовать 24 современных FPV-дрона с западными нейросетевыми модулями, которые устойчивы к средствам радиоэлектронной борьбы.