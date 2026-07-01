Индия начала морские поставки бензина в Россию - Reuters

Индия начала морские поставки бензина в Россию - в целях смягчения дефицита внутри РФ, пишет Reuters со ссылкой на неназванные источники в отрасли.

Один из инсайдеров сообщил, что из Индии в Россию было отправлено не менее 60 тыс. тонн бензина, Другой сообщил об отправке двух танкеров с партиями от 30 до 40 тыс. тонн топлива каждый. Еще один источник говорит, что в общей сложности Россия планирует ежемесячно импортировать 400 тыс. тонн бензина из различных стран, в том числе из соседней Белоруссии. По данным издания, ежедневное потребление бензина в России летом – на пике спроса – составляет не менее 110 тыс. тонн.

Неясно, какой именно индийский нефтеперерабатывающий завод поставляет бензин в Россию.

Ранее в Кремле заявили, что в целях пополнения предложения на розничном рынке Россия ведет переговоры об импорте топлива с несколькими странами, какими именно – не сообщалось.

Согласно данным отслеживания трафика судов от LSEG и Kpler, импорт сырой нефти в Индию из России в июне достиг рекордного уровня, нефтеперерабатывающие заводы Индии активно закупали российскую нефть, чтобы смягчить последствия закрытия Ормузского пролива. Согласно данным Kpler, в июне на российскую нефть приходилось более половины общего объема импорта Индии, по сравнению с 36,5% в мае. Индия, третий по величине в мире импортер нефти, в июне получала из России около 2,7 млн баррелей нефти в сутки, показывают данные Kpler и LSEG.