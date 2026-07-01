Стали известны итоги годового заседания Общего собрания акционеров ВТБ

Общее собрание акционеров банка ВТБ проголосовало «за» по всем пунктам повестки. Собрание впервые проходило в форме заседания (очном формате) с дистанционным участием, голосование на котором совмещалось с заочным голосованием.

«Акционеры для ВТБ — стратегические партнёры, регулярный диалог с которыми необходим нам для корректировки ключевых ориентиров и поддержания обратной связи. Мы вернулись к очному формату проведения заседания, понимая, что эффективность коммуникации многократно возрастает при личном взаимодействии. Сегодня акционерами банка являются около 1,4 млн физических лиц, и мы рассчитываем на дальнейшее увеличение их числа по мере роста капитализации банка», - сказал президент – председатель правления ВТБ Андрей Костин.

Общее собрание акционеров проголосовало за распределение прибыли и выплату дивидендов по итогам 2025 года в размере 125,53 млрд рублей. Дивидендные выплаты составят 9,71 рубля на одну размещенную обыкновенную акцию. Источник выплат — чистая прибыль по МСФО за 2025 год.

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 20 июля 2026 года. Дивиденды будут выплачены в следующие сроки с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов:

- в течение 10 (десяти) рабочих дней — номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров;

- в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней — другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам.

Акционеры одобрили увеличение уставного капитала Банка ВТБ на сумму 314,63 млрд рублей путем размещения 6,29 млрд дополнительных обыкновенных акций по открытой подписке по цене 87 рублей за штуку. Кроме этого, акционеры утвердили годовой отчет за 2025 год.

Также на заседании был избран новый состав наблюдательного совета банка ВТБ в количестве 11 человек и ревизионной комиссии в количестве 5 человек. Наблюдательный совет ВТБ принял решение об избрании председателя Набсовета. Им стал заместитель Председателя Правительства РФ - руководитель Аппарата Правительства РФ Дмитрий Григоренко. В состав Набсовета также вошли пять независимых директоров и один старший независимый директор.

Также утвержден план работы Набсовета на 2026-2027 годы и составы комитетов по стратегии и устойчивому развитию, кадрам и вознаграждениям, аудиту.

В состав правления банка ВТБ избраны двое заместителей президента – председателя правления. Георгий Горшков будет куратором розничного бизнеса под руководством президента-председателя правления ВТБ Андрея Костина. Дмитрий Брейтенбихер также избран зампредом ВТБ и будет работать под руководством Горшкова. Назначения вступят в силу после одобрения кандидатур Банком России.

Аудитором банка за 2026 год стало общество с ограниченной ответственностью «Б1-Аудит».

Отчет об итогах голосования будет опубликован в установленный законодательством срок на сайте ВТБ в разделе, посвященном годовому Общему собранию акционеров — www.vtb.ru/agm2026/.