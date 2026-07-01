01 Июля 2026
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Фото: Накануне.RU

Июльские реформы: кому поднимут пенсии и как изменятся пошлины

В середине лета вступают в силу важные законы, которые затронут кошельки и повседневную жизнь многих граждан. Пожилые люди, отметившие 80-летний юбилей в июне, теперь будут получать повышенную выплату. Государство увеличит фиксированную часть их страховой пенсии в два раза, и эта сумма составит 19 169 рублей. Такую же прибавку назначат тем, кто в начале лета получил первую группу инвалидности. Жителям Крайнего Севера упростили бюрократические процедуры: теперь им не нужно ежегодно подтверждать место жительства, если пенсию приносит почтальон или ее выдают в кассе почты.

Банковский сектор также вводит новые правила игры. Кредитные организации начинают строже оценивать платежеспособность заемщиков. Если человек просто указывает доход в анкете без справок, банк обязан уменьшить эту цифру на 10% при расчете долговой нагрузки. Через год банки и вовсе перестанут учитывать неподтвержденные доходы. При этом родители получили больше контроля над финансами детей. Теперь мамы и папы могут запрашивать в банках информацию о счетах и вкладах подростков от 14 до 18 лет. Это право исчезает только в случае, если ребенка официально признали полностью дееспособным из-за работы или брака.

Микрофинансовые организации теперь обязаны работать честнее. Им запретили использовать визуальные уловки, такие как яркий цвет или крупный шрифт, чтобы привлечь внимание к выгодным условиям и скрыть риски. Также компании больше не могут заранее проставлять за клиента галочки в пунктах о покупке дополнительных услуг. Изменения коснулись и Системы быстрых платежей. Для борьбы с мошенниками банки начнут автоматически передавать ИНН отправителя при каждом переводе. Обычные пользователи этого не заметят, так как система сама подставит нужные цифры из базы данных.

С 27 июля резко вырастет стоимость государственных услуг для мигрантов. Пошлина за получение российского паспорта увеличится с 4200 до 50 тысяч рублей. Оформление разрешения на временное проживание подорожает до 15 тысяч, а вида на жительство - до 30 тысяч рублей. Работодатели также будут платить повышенный сбор за каждого иностранного сотрудника.

В сфере отдыха начинают действовать новые стандарты безопасности для аквапарков. Инструкторы на водных горках теперь обязаны учитывать рост, вес и даже материал одежды посетителя перед спуском, так как синтетика и грубая ткань дают разную скорость скольжения. Свои правила появились и у производителей напитков: эксперты четко прописали допустимую высоту и стойкость пены для пивной продукции. Кроме того, специалисты обновили методики проверки устойчивости автомобилей и прицепов во время дорожных испытаний.

Рынок страхования пополнился новыми программами страхования жизни, которые позволяют клиентам зарабатывать на инвестициях. А для тех, кто планирует покупку или продажу жилья, упростили дистанционные сделки. Теперь подтвердить личность в интернете можно с помощью биометрии. Лицо и голос станут дополнительной защитой к электронной подписи, что поможет надежнее защитить недвижимость от мошеннических действий.

 

Теги: пенсии, выплаты, рубли


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