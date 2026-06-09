На АЗС "Метан" в Дагестане произошли три взрыва

На автозаправочной станции "Метан" (ГРС Новый Сулак) в Кизилюртовском районе Дагестана произошли три взрыва, сообщили Накануне.RU в МЧС республики. К месту происшествия незамедлительно направлены силы и средства МЧС России по повышенному рангу сложности.

Бригады скорой медицинской помощи Дагестанского центра медицины катастроф дежурят у места возгорания. По данным ведомства, пострадавших нет. Медицинские работники находятся в состоянии готовности к экстренному оказанию помощи.

Врио главы Республики Дагестан Щукин взял ситуацию на личный контроль. На месте работают все экстренные службы, приняты необходимые меры для безопасности людей и объектов. Информация уточняется.