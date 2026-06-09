В Тюмени бабушка опекаемого ребенка избила его в подъезде у лифта

Бабушка опекаемого ребенка избила его в подъезде у лифта после того, как видео с избиением попало в сеть, мальчика забрали из семьи и организовали проверку, сообщают РИА Новости.

Видео, на котором пожилая женщина трижды пинает малыша и жестко удерживает за руку, опубликовали местные паблики. Дочь женщины - опекун ребенка в своем обращении в соцсетях утверждает, что мальчик три года растет в любви, наблюдается у лучших врачей, путешествует с семьей. Она предлагает наказать по закону свою мать и просит вернуть ребенка в семью. По ее мнению, органы опеки действуют не в интересах ребенка.

По данным ведомства, в настоящее время органами системы профилактики по данному факту проводится проверка, по результатам которой будут приняты соответствующие меры по защите прав ребенка.