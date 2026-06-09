В Ачинске 16 детей отравились в лагере, один госпитализирован

В Ачинске 16 воспитанников лагеря обратились за медицинской помощью с признаками отравления, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Красноярского края.

Инцидент произошел в МАОУ "Сокол". Один ребенок госпитализирован с диагнозом "кишечная инфекция", его состояние оценивается как средней степени тяжести. Остальные дети находятся на амбулаторном лечении. Под наблюдение родителей переданы 87 детей.

Прокуратура организовала проверку по факту происшествия. В лагере проводятся дополнительные санитарно-противоэпидемические мероприятия, включая дезинфекцию помещений, кварцевание и проветривание. В спальном корпусе, где проживали заболевшие, введён карантин на семь дней для предотвращения дальнейшего распространения инфекции.