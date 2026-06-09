Марат Хуснуллин отметил Костромскую область в числе лидеров ЦФО по модернизации коммунальной инфраструктуры

Заместитель председателя Правительства России подвел итоги реализации программ обновления ЖКХ в регионах. Марат Хуснуллин отметил, что модернизация коммунальной инфраструктуры остаётся одной из ключевых задач президентского нацпроекта «Инфраструктура для жизни». К 2030 году качество коммунальных услуг планируется улучшить для 20 миллионов жителей страны.

Среди регионов Центрального федерального округа Костромская область вошла в число лидеров по протяжённости модернизированных коммунальных сетей. Всего за последние годы в регионе обновлено 60 км инженерных коммуникаций. По этому показателю регион четвёртый в ЦФО.

Губернатор Костромской области Сергей Ситников определяет вопросы организации системной работы по обновлению всего коммунального комплекса как важнейшую составляющую улучшения жизни земляков. Регион активно привлекает для этого средства федеральных и региональных программ.

В частности, модернизация теплосетевого хозяйства областного центра стала одним из заметных проектов. Для проведения масштабных работ был привлечен федеральный казначейский кредит в размере 1,5 млрд рублей. Более 600 млн рублей направлены из федерального фонда развития территорий.

Благодаря проведённым работам отопительный сезон 2025–2026 годов в Костроме впервые за последние годы прошёл в стабильном режиме. Число аварий снизилось в два раза. Значительно сократилось число жалоб костромичей на качество теплоснабжения.

При этом, модернизация коммунальной инфраструктуры продолжается в Шарье, Вохомском, Судиславском, Костромском, Макарьевском, Мантуровском, Нейском, Островском и Павинском районах.