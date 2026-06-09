В Госдуму внесли законопроект о неснижении порога НДС по упрощенной системе для бизнеса

"Единая Россия" внесла в Госдуму законопроект о сохранении порога выручки для уплаты НДС для бизнеса на упрощенной системе налогообложения (УСН) на уровне 20 млн рублей. Он разработан во исполнение поручения президента РФ Владимира Путина, сообщает пресс-служба партии.

Как заявил председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров, при обсуждении налоговых изменений к партии обращалась организация "Опора России", после чего "Единая Россия" инициировала постоянный мониторинг влияния новых правил не только на собираемость налогов, но и на состояние малого бизнеса и экономики.

"Очень важно, что сегодня голос малого бизнеса услышан, это реальное решение многих вопросов, направленных на его поддержку, - подчеркнул Макаров. - Это очень важный импульс, который дает эффект по развитию малого бизнеса".

Напомним, с 2026 года представители малого бизнеса, применяющие УСН или ПСН, столкнулись с необходимостью платить НДС, если их оборот превысит новые пониженные пороги: 20 млн рублей в будущем году и далее снижение до 10 млн к 2028 году. Льготы по страховым взносам для ИП в большинстве случаев отменяются: сниженная ставка 15% сохранится только для малых и средних предприятий в приоритетных отраслях.

Отрасль просила смягчить налоговые требования. Путин на прошлой неделе на ПМЭФ дал распоряжение сохранить порог в 20 млн рублей на максимально длительное время.