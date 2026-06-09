В Челябинске наказаны создатели вебкам-студии

В Челябинске наказаны 15 россиян – производителей эротического контента. Решение принял Советский райсуд.

Преступление совершено в период с января 2022 по апрель 2024 гг. Компания людей арендовала в Волгоградской, Ростовской и Челябинской областях элитные помещения. Их использовали под потребности вебкам-студий. Доход составил более 3 млн руб.

Руководитель сообщества получил три года три месяца колонии общего режима. Остальные получили меньше, в том числе условные сроки. В пользу государства конфисковано имущество, изъятое во время предварительного следствия. Приговор в силу не вступил, сообщает объединённая пресс-служба судов Челябинской области.