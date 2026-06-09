09 Июня 2026
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Фото: Накануне.RU

Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге осудил военнослужащего из Прикамья за двойное убийство

Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге приговорил жителя Чусового, участника СВО Артема Бучина к пожизненному лишению свободы за двойное убийство. Об этом сообщает "Ъ-Урал".

Тела убитой молодой женщины и ее малолетней дочери были обнаружены 29 августа 2024 года в одной из квартир дома в Чусовом. Подозреваемым сразу стал сожитель убитой женщины Артем Бучин. Он был объявлен в розыск и 31 августа 2024 года задержан. Поскольку на момент совершения преступления Артем Бучин являлся военнослужащим, уголовное дело было передано в военно-следственный отдел по Пермскому гарнизону, а меру пресечения избирал военный суд.

Артем Бучин ранее был уже неоднократно судим. Освободившись из колонии в мае 2022 года, в августе 2022-го он изнасиловал и убил незнакомую ему 23-летнюю медсестру Татьяну Рекутину. В феврале 2023 года Чусовской горсуд за совершение этого преступления приговорил Артема Бучина к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. В августе 2023 года, находясь в одной из соликамских колоний, он подписал контракт, после чего уехал в зону боевых действий. Во время отпуска он вернулся в Чусовой, где и совершил очередное тяжкое преступление. На следствии он рассказал, что заподозрил бывшую супругу в измене.

Согласно приговору суда, первые 10 лет Артем Бучин проведет в тюрьме, а оставшийся срок будет отбывать в колонии для осужденных к пожизненному лишению свободы.

Теги: военный суд, военнослужащий, двойное убийство, Артем Бучин


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